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flash Denizli'nin Tavas ilçesi Denizli-Muğla Karayolunda bir otomobilin yoldan çıkıp gölete uçması sonucu aracın içinde bulunan 6 kişiden 5 hayatını kaybederken, 1 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı

25 Mart 2018 06:05

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Denizli\'nin Tavas ilçesi Denizli-Muğla Karayolunda bir otomobilin yoldan çıkıp gölete uçması sonucu aracın içinde bulunan 6 kişiden 5 hayatını kaybederken, 1 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. 

Ramazan ÇETİN DENİZLİ DHA 

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