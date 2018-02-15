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  DHA: FETÖ'nün darbe girişiminde Tuzla Orhanlı gişelerinde meydana gelen olaylara ilişkin görülen davada mütalaasını açıklayan savcı, 63 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ten  ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti

15 Şubat 2018 13:27

 

DHA: FETÖ\'nün darbe girişiminde Tuzla Orhanlı gişelerinde meydana gelen olaylara ilişkin görülen davada mütalaasını açıklayan savcı, 63 sanığa \"anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ten  ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

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