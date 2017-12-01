DHA: İstinaf Savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Enis Berberoğlu'nu, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla açıklamak" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi
01 Aralık 2017 17:18
DHA: İstinaf Savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Enis Berberoğlu\'nu, \"Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla açıklamak\" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.
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