Flash....!!!!!!

DHA EKONOMİ - TÜSİAD: Bu krizin (ABD/vize) ikili ilişkilerin temellerini sarsmadan, karşılıklı güven ve yapıcı diyalog eşliğinde hafifletilmesi, akabinde de yaşanan anlaşmazlıkların hızlı bir şekilde çözülmesi öncelikli beklentimizdir.