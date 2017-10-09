Flash....!!!!!!

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DHA EKONOMİ - TÜSİAD: Bu krizin (ABD/vize) ikili ilişkilerin temellerini sarsmadan, karşılıklı güven ve yapıcı diyalog eşliğinde hafifletilmesi, akabinde de yaşanan anlaşmazlıkların hızlı bir şekilde çözülmesi öncelikli beklentimizdir

09 Ekim 2017 14:09

DHA EKONOMİ - TÜSİAD: Bu krizin (ABD/vize) ikili ilişkilerin temellerini sarsmadan, karşılıklı güven ve yapıcı diyalog eşliğinde hafifletilmesi, akabinde de yaşanan anlaşmazlıkların hızlı bir şekilde çözülmesi öncelikli beklentimizdir.

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