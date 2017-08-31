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DHA:  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kurban bayramı vesilesiyle İslam ülkelerinin liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerinde Arakan'da  yaşanan insani krize çözüm bulmaya yönelik çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulunduğu öğrenildi

31 Ağustos 2017 19:18

DHA:  Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, Kurban bayramı vesilesiyle İslam ülkelerinin liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerinde Arakan\'da  yaşanan insani krize çözüm bulmaya yönelik çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulunduğu öğrenildi.

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