DHA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ÖSO, kendi vatanlarını korumak için bir araya gelip organize olmuş bizim de desteklediğimiz tıpkı Kurtuluş Savaşımızdaki Kuvay-i Milliye güçleri gibi bir sivil oluşumdur" dedi
30 Ocak 2018 15:41
DHA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"ÖSO, kendi vatanlarını korumak için bir araya gelip organize olmuş bizim de desteklediğimiz tıpkı Kurtuluş Savaşımızdaki Kuvay-i Milliye güçleri gibi bir sivil oluşumdur\" dedi.
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