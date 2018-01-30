DHA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"ÖSO, kendi vatanlarını korumak için bir araya gelip organize olmuş bizim de desteklediğimiz tıpkı Kurtuluş Savaşımızdaki Kuvay-i Milliye güçleri gibi bir sivil oluşumdur\" dedi.

