DHA:Muğla' da görülen Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında; Cumhurbaşkanına suikast, kasten öldürme, ve anayasal düzeni ortadan kaldırma suçlarından 31 sanık hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
04 Ekim 2017 17:41
DHA:Muğla\' da görülen Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında; Cumhurbaşkanına suikast, kasten öldürme, ve anayasal düzeni ortadan kaldırma suçlarından 31 sanık hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
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