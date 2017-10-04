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DHA:Muğla' da görülen  Cumhurbaşkanı na suikast  girişimi davasında Cumhurbaşkanına suikast, kasten öldürme, ve anayasal düzeni ortadan kaldırma  suçlarından 31 sanık hakkında  da  ağırlaştırılmış müebbet  hapis cezası verildi    

04 Ekim 2017 17:44

DHA:Muğla\' da görülen  Cumhurbaşkanı na suikast  girişimi davasında Cumhurbaşkanına suikast, kasten öldürme, ve anayasal düzeni ortadan kaldırma  suçlarından 31 sanık hakkında  da  ağırlaştırılmış müebbet  hapis cezası verildi  

 

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