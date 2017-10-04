DHA:Muğla' da görülen Cumhurbaşkanı na suikast girişimi davasında Cumhurbaşkanına suikast, kasten öldürme, ve anayasal düzeni ortadan kaldırma suçlarından 31 sanık hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
04 Ekim 2017 17:44
DHA:Muğla\' da görülen Cumhurbaşkanı na suikast girişimi davasında Cumhurbaşkanına suikast, kasten öldürme, ve anayasal düzeni ortadan kaldırma suçlarından 31 sanık hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
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