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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 kişinin öldüğü 86 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında;  kontrolör, tren teşkil memuru( makasçı)  ve tren hareket memuru  3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı

13 Aralık 2018 18:17

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 kişinin öldüğü 86 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında;  kontrolör, tren teşkil memuru( makasçı)  ve tren hareket memuru  3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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