Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 kişinin öldüğü 86 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında; kontrolör, tren teşkil memuru( makasçı) ve tren hareket memuru 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı
13 Aralık 2018 18:17
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 kişinin öldüğü 86 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında; kontrolör, tren teşkil memuru( makasçı) ve tren hareket memuru 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
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