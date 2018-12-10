T24 LogoT24 Logo
Gündem

flaş

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne tarih ve sosyal bilimler alanında Mehmet İpşirli, sinema alanında Türker İnanoğlu, müzik alanında Erol Sayan, sanat/fotoğraf alanında İzzet Keribar layık görüldü

10 Aralık 2018 22:22


Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri\'ne tarih ve sosyal bilimler alanında Mehmet İpşirli, sinema alanında Türker İnanoğlu, müzik alanında Erol Sayan, sanat/fotoğraf alanında İzzet Keribar layık görüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cumhurbaşkanlığı KültürSanat BüyükMehmetTürkerErol SayanKeribar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24