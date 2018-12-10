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flash! DHA: Abdullah Gül'ün ofisinden açıklama: (Kılıçdaroğlu'nun ziyareti) Türkiye ve dünya meseleleri genel çerçevede konuşulmuş ve herhangi bir şekilde günlük parti meseleleri ve seçimler söz konusu olmamıştır

10 Aralık 2018 19:11

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DHA: Abdullah Gül\'ün ofisinden açıklama: (Kılıçdaroğlu\'nun ziyareti) Türkiye ve dünya meseleleri genel çerçevede konuşulmuş ve herhangi bir şekilde günlük parti meseleleri ve seçimler söz konusu olmamıştır. 

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