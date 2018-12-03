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TSK: 5 terörist etkisiz hale getirildi TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine yönelik hava harekatlarında 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

03 Aralık 2018 15:16

TSK: 5 terörist etkisiz hale getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak\'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine yönelik hava harekatlarında 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ANKARA, (DHA)-

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TSKSilahlı Kuvvetleri TSK IrakSinatHaftaninMetinaANKARA DHA
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