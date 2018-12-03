TSK: 5 terörist etkisiz hale getirildi
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine yönelik hava harekatlarında 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
03 Aralık 2018 15:16
TSK: 5 terörist etkisiz hale getirildi
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak\'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine yönelik hava harekatlarında 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
ANKARA, (DHA)-
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