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UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci hafta müsabakasında Fenerbahçe kendi sahasında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımı ile 0-0 berabere kalarak puanını 8'e yükseltti ve son maçlar öncesinde grubu ikinci sırada bitirmeyi garantiledi

30 Kasım 2018 01:46

UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci hafta müsabakasında Fenerbahçe kendi sahasında Hırvatistan\'ın Dinamo Zagreb takımı ile 0-0 berabere kalarak puanını 8\'e yükseltti ve son maçlar öncesinde grubu ikinci sırada bitirmeyi garantiledi.

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