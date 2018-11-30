UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci hafta müsabakasında Fenerbahçe kendi sahasında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımı ile 0-0 berabere kalarak puanını 8'e yükseltti ve son maçlar öncesinde grubu ikinci sırada bitirmeyi garantiledi
30 Kasım 2018 01:46
UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci hafta müsabakasında Fenerbahçe kendi sahasında Hırvatistan\'ın Dinamo Zagreb takımı ile 0-0 berabere kalarak puanını 8\'e yükseltti ve son maçlar öncesinde grubu ikinci sırada bitirmeyi garantiledi.
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