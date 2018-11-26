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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, PKK/KCK  silahlı terör örgütünün talimatları doğrultusunda Ankara ilinde düzenlenen faaliyet  ve etkinliklere katılım sağladıkları tespit edilen 16  şüpheli hakkında  gözaltı kararı verildi

26 Kasım 2018 13:12

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, PKK/KCK  silahlı terör örgütünün talimatları doğrultusunda Ankara ilinde düzenlenen faaliyet  ve etkinliklere katılım sağladıkları tespit edilen 16  şüpheli hakkında  gözaltı kararı verildi.

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