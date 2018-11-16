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İçişleri Bakanlığı: "Haklarında yürütülen soruşturmanın selameti açısından Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük ile Ordu Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar görevlerinden uzaklaştırılmışlardır

16 Kasım 2018 15:36

İçişleri Bakanlığı: \"Haklarında yürütülen soruşturmanın selameti açısından Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük ile Ordu Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar görevlerinden uzaklaştırılmışlardır.\" 

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BakanlığıKahramanmaraş Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük ile OrduBelediye Başkanı Ahmet
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