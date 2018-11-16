İçişleri Bakanlığı: "Haklarında yürütülen soruşturmanın selameti açısından Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük ile Ordu Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar görevlerinden uzaklaştırılmışlardır
16 Kasım 2018 15:36
İçişleri Bakanlığı: \"Haklarında yürütülen soruşturmanın selameti açısından Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük ile Ordu Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar görevlerinden uzaklaştırılmışlardır.\"
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