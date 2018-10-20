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  DHA: Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Ön soruşturmanın neticesinde; Cemal Kaşıkçı'nın ülkesine dönebileceğine dair bazı bulgular bulunduğundan şüphelinin, Cemal Kaşıkçı ile görüşmek üzere İstanbul'a gittiği tespit edilmiştir

20 Ekim 2018 17:04

 

DHA: Suudi Arabistan\'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Ön soruşturmanın neticesinde; Cemal Kaşıkçı\'nın ülkesine dönebileceğine dair bazı bulgular bulunduğundan şüphelinin, Cemal Kaşıkçı ile görüşmek üzere İstanbul\'a gittiği tespit edilmiştir. 

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