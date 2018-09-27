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15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda yaşanan eylemlere ilişkin açılan davada savcı, 31 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını; 35 sanığın ise 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini istedi

27 Eylül 2018 15:43

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı\'nda yaşanan eylemlere ilişkin açılan davada savcı, 31 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını; 35 sanığın ise 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini istedi.

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