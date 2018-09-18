Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Etkin pişmanlıktan yararlanan eski MİT görevlilerinin ifade ve teşhisleri doğrultusunda FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen, aktif görevdeki 15 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi
18 Eylül 2018 13:13
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Etkin pişmanlıktan yararlanan eski MİT görevlilerinin ifade ve teşhisleri doğrultusunda FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen, aktif görevdeki 15 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.
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