TSK: Şırnak kırsalında 7 Ağustos'ta hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, bölücü terör örgütünün sözde bölge sorumlularından turuncu Listede yer alan Serkeft Şiyar kod adlı Vehbi Taş olduğu tespit edildi
13 Ağustos 2018 22:08
TSK: Şırnak kırsalında 7 Ağustos\'ta hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, bölücü terör örgütünün sözde bölge sorumlularından turuncu Listede yer alan Serkeft Şiyar kod adlı Vehbi Taş olduğu tespit edildi
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