TSK: 15-21 Haziran arasında PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Şırnak ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta çaplı operasyonlarda 87 terörist etkisiz hale getirildi