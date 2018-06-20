TSK: Irak\'ın kuzeyi Avaşin-Basyan ve Sinat Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde; silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilip, 10 terörist etkisiz hale getirildi