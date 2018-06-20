TSK: Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan ve Sinat Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde; silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilip, 10 terörist etkisiz hale getirildi
20 Haziran 2018 19:33
TSK: Irak\'ın kuzeyi Avaşin-Basyan ve Sinat Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde; silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilip, 10 terörist etkisiz hale getirildi
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