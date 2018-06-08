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TSK: KANDİL’E HAVA HAREKÂTI Irak kuzeyi Zap, Hakurk ve Kandil bölgelerine yönelik olarak düzenlenen hava harekâtları neticesinde, teröristler tarafından sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir

08 Haziran 2018 13:26

TSK: KANDİL’E HAVA HAREKÂTI

Irak kuzeyi Zap, Hakurk ve Kandil bölgelerine yönelik olarak düzenlenen hava harekâtları neticesinde, teröristler tarafından sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir.

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TSK KANDİLE HAVA HAREKÂTI IrakZap HakurkKandil
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