29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 bin 736 yıl hapsi istenen sanıklar arasında Orgeneral Hulusi Akar'ı Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşkü'ne götüren eski pilot Albay Uğur Kapan ile eski albaylar Mustafa Durmuş ve Oğuz Yalçın da var
23 Mayıs 2018 14:33
29\'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 bin 736 yıl hapsi istenen sanıklar arasında Orgeneral Hulusi Akar\'ı Akıncı Üssü\'nden Çankaya Köşkü\'ne götüren eski pilot Albay Uğur Kapan ile eski albaylar Mustafa Durmuş ve Oğuz Yalçın da var.
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