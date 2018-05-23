29\'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 bin 736 yıl hapsi istenen sanıklar arasında Orgeneral Hulusi Akar\'ı Akıncı Üssü\'nden Çankaya Köşkü\'ne götüren eski pilot Albay Uğur Kapan ile eski albaylar Mustafa Durmuş ve Oğuz Yalçın da var.