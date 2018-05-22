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DHA: Deniz Baykal ve eski MHP'li yöneticilerin  özel hayatlarına ilişkin  görüntüleri internet aracılığıyla yayınladığı öne sürülen Ankara istihbarat Eski Şube Müdürü Zeki Güven ile eşi eski hakim Sevda Güven  Eskişehir de yakalandı

22 Mayıs 2018 13:32

DHA: Deniz Baykal ve eski MHP\'li yöneticilerin  özel hayatlarına ilişkin  görüntüleri internet aracılığıyla yayınladığı öne sürülen Ankara istihbarat Eski Şube Müdürü Zeki Güven ile eşi eski hakim Sevda Güven  Eskişehir de yakalandı

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DHA Deniz BaykalMHPAnkaraEskiMüdürü Zeki GüvenSevda Güven
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