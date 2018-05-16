TSK, Mardin/Nusaybin’de, hudut hattında görevli güvenlik güçleri tarafından meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlar neticesinde PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu
16 Mayıs 2018 17:34
TSK, Mardin/Nusaybin’de, hudut hattında görevli güvenlik güçleri tarafından meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlar neticesinde PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir