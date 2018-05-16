T24 LogoT24 Logo
Gündem

FLAŞ

TSK, Mardin/Nusaybin’de, hudut hattında görevli güvenlik güçleri tarafından meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlar neticesinde PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

16 Mayıs 2018 17:34

TSK, Mardin/Nusaybin’de, hudut hattında görevli güvenlik güçleri tarafından meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlar neticesinde PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TSK MardinNusaybindePKKPYDYPG
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24