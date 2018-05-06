T24 LogoT24 Logo
Spor

flaş

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, Romanya'nın CSM Volei Alba BLAJ takımına 3-1 mağlup olarak finale yükselme şansını yitirdi

06 Mayıs 2018 00:18

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, Romanya\'nın CSM Volei Alba BLAJ takımına 3-1 mağlup olarak finale yükselme şansını yitirdi. Rumen ekibi yarın finalde bir diğer temsilcimiz VakıfBank\'ın rakibi olacak

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kadınlar CEVLigiGalatasaray Romanya CSM Volei Alba BLAJRumenVakıfBank
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24