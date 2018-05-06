Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, Romanya'nın CSM Volei Alba BLAJ takımına 3-1 mağlup olarak finale yükselme şansını yitirdi
06 Mayıs 2018 00:18
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, Romanya\'nın CSM Volei Alba BLAJ takımına 3-1 mağlup olarak finale yükselme şansını yitirdi. Rumen ekibi yarın finalde bir diğer temsilcimiz VakıfBank\'ın rakibi olacak
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