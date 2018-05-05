Spor Toto 1'inci Lig 34'üncü hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanda Altınordu ile 1-1 berabere kalarak, Ümraniyespor, Boluspor ve Gazişehir Gaziantep'in ardından play-off'a yükselen dördüncü takım oldu
05 Mayıs 2018 21:57
Spor Toto 1\'inci Lig 34\'üncü hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanda Altınordu ile 1-1 berabere kalarak, Ümraniyespor, Boluspor ve Gazişehir Gaziantep\'in ardından play-off\'a yükselen dördüncü takım oldu
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