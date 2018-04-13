DHA : 28 şubat davasında Aralarında dönemim Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir, emekli Orgeneral Çetin Doğan'nda aralarında bulunduğu 21 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı
13 Nisan 2018 20:50
DHA : 28 şubat davasında Aralarında dönemim Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir, emekli Orgeneral Çetin Doğan\'nda aralarında bulunduğu 21 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı
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