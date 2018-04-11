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DHA YURT; Bursa' nın merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu ilkokulunda polis memuru olduğu öne sürülen  bir veli,  tartıştığı okul müdüresi ve öğretmeni silahla yaraladı

11 Nisan 2018 12:47

DHA YURT; Bursa\' nın merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu ilkokulunda polis memuru olduğu öne sürülen  bir veli,  tartıştığı okul müdüresi ve öğretmeni silahla yaraladı. Yaralı eğitmenler hastaneye kaldırıldı..

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DHA YURT; BursaNilüferPiyade Er KadirYaralı

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