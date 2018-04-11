DHA: Bursa' nın merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu ilkokulunda polis memuru olduğu öne sürülen bir veli, tartıştığı okul müdiresi ve öğretmeni silahla yaraladı
11 Nisan 2018 12:51
DHA: Bursa\' nın merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu ilkokulunda polis memuru olduğu öne sürülen bir veli, tartıştığı okul müdiresi ve öğretmeni silahla yaraladı. Yaralı eğitmenler hastaneye kaldırıldı..
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