DHA: Bursa\' nın merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu ilkokulunda polis memuru olduğu öne sürülen bir veli, tartıştığı okul müdiresi ve öğretmeni silahla yaraladı. Yaralı eğitmenler hastaneye kaldırıldı..



