TSK: Irak kuzeyi Hakurk, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlere yönelik 10-11 Mart 2018’de icra edilen hava harekâtında 18 hedef imha edilmiştir
11 Mart 2018 14:19
TSK: Irak kuzeyi Hakurk, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlere yönelik 10-11 Mart 2018’de icra edilen hava harekâtında 18 hedef imha edilmiştir.
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir