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TSK: Irak kuzeyi Hakurk, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlere yönelik 10-11 Mart 2018’de icra edilen hava harekâtında 18 hedef imha edilmiştir

11 Mart 2018 14:19

TSK: Irak kuzeyi Hakurk, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlere yönelik 10-11 Mart 2018’de icra edilen hava harekâtında 18 hedef imha edilmiştir.

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TSK IrakHakurk Zap Gara MetinaAvaşinBasyanMart

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