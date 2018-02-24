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DHA : TSK : Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 782 hedef imha edilmiştir

24 Şubat 2018 14:11

DHA : TSK : Zeytin Dalı Harekatı\'nın başlangıcından itibaren Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 782 hedef imha edilmiştir. Harekat kapsamında, şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 1931 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden bugüne kadar 32 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 183 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

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DHATSKZeytin Dalı HarekatıHava KuvvetlerimizePKKKCKPYDYPGDEAŞHarekatTerörTürk Silahlı Kuvvetlerinden

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