DHA:Başbakanımız Binali Yıldırım, içinde 71 kişi bulunan yolcu uçağının Moskova Domodedovo Havaalanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra düşmesi sonrasında Rusya Başbakanı Dmitri Medevedev'e bir taziye telgrafı yolladı
12 Şubat 2018 02:11
DHA:Başbakanımız Binali Yıldırım, içinde 71 kişi bulunan yolcu uçağının Moskova Domodedovo Havaalanı\'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra düşmesi sonrasında Rusya Başbakanı Dmitri Medevedev\'e bir taziye telgrafı yolladı.
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