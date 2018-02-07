DHA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bu akşam gerçekleştirilen Güvenlik Toplantısı’nda Suriye’deki son gelişmeler çerçevesinde terörle mücadele konusu ele alındı
07 Şubat 2018 01:35
DHA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bu akşam gerçekleştirilen Güvenlik Toplantısı’nda Suriye’deki son gelişmeler çerçevesinde terörle mücadele konusu ele alındı.
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