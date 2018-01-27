DHA ANKARA:TSK' dan Afrin açıklaması
TSK: Harekât kapsamında şuana kadar 394 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir, terör örgütlerine ait 340 hedef imha edilmiştir
27 Ocak 2018 13:00
DHA ANKARA:TSK\' dan Afrin açıklaması
TSK: Harekât kapsamında şuana kadar 394 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir, terör örgütlerine ait 340 hedef imha edilmiştir.
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