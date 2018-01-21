



DHA: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar\'ın \'Zeytin Dalı\' Harekâtı başlamadan önce RF ve ABD Genelkurmay Başkanlarının talepleri üzerine her iki mevkidaşı ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptığı bildirildi.



