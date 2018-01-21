DHA: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar'ın 'Zeytin Dalı' Harekâtı başlamadan önce RF ve ABD Genelkurmay Başkanlarının talepleri üzerine her iki mevkidaşı ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptığı bildirildi
21 Ocak 2018 01:43
DHA: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar\'ın \'Zeytin Dalı\' Harekâtı başlamadan önce RF ve ABD Genelkurmay Başkanlarının talepleri üzerine her iki mevkidaşı ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptığı bildirildi.
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