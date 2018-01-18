DHA: MGK Bildirisi'nde Türkiye'nin, sınırlarının hemen yanıbaşında bir terör koridoru oluşturulmasına ve bir terörist ordusu kurulmasına izin verilmeyeceği bu konuda gereken her türlü tedbirin alınacağı kaydedildi
18 Ocak 2018 00:15
DHA: MGK Bildirisi\'nde Türkiye\'nin, sınırlarının hemen yanıbaşında bir terör koridoru oluşturulmasına ve bir terörist ordusu kurulmasına izin verilmeyeceği bu konuda gereken her türlü tedbirin alınacağı kaydedildi.
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