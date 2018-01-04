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DHA YURT:Demirtaş, HDP Eş Başkanlığını bırakıyor Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Seelahattin Demirtaş'ın 11 Şubat'ta gerçekleştirilecek HDP 3'üncü Olağan Kongresinde aday olmayacağını parti yönetimine bildirdiği belirtildi

04 Ocak 2018 12:18

DHA YURT:Demirtaş, HDP Eş Başkanlığını bırakıyor

Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Seelahattin Demirtaş\'ın 11 Şubat\'ta gerçekleştirilecek HDP 3\'üncü Olağan Kongresinde aday olmayacağını parti yönetimine bildirdiği belirtildi.

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