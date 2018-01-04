DHA YURT:Demirtaş, HDP Eş Başkanlığını bırakıyor
Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Seelahattin Demirtaş'ın 11 Şubat'ta gerçekleştirilecek HDP 3'üncü Olağan Kongresinde aday olmayacağını parti yönetimine bildirdiği belirtildi
04 Ocak 2018 12:18
DHA YURT:Demirtaş, HDP Eş Başkanlığını bırakıyor
Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Seelahattin Demirtaş\'ın 11 Şubat\'ta gerçekleştirilecek HDP 3\'üncü Olağan Kongresinde aday olmayacağını parti yönetimine bildirdiği belirtildi.
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