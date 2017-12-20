DHA : Çanakkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada tutuklu yargılanan Çanakkale Boğaz ve Garnizon eski komutanı tuğamiral Serdar Ahmet Gündoğdu, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı
20 Aralık 2017 20:14
DHA : Çanakkale\'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik davada tutuklu yargılanan Çanakkale Boğaz ve Garnizon eski komutanı tuğamiral Serdar Ahmet Gündoğdu, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
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