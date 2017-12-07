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DHA:Başbakan yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ:ABD Başkanı Trump’ın,Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma ve ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı,Türkiye açısından kabul edilemez ve yok hükmünde bir karardır

07 Aralık 2017 01:39

DHA:Başbakan yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ:ABD Başkanı Trump’ın,Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma ve ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı,Türkiye açısından kabul edilemez ve yok hükmünde bir karardır.

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