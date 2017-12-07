DHA:Başbakan yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ:ABD Başkanı Trump’ın,Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma ve ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı,Türkiye açısından kabul edilemez ve yok hükmünde bir karardır.