Türkiye Güreş Federasyonu Olağan Genel Kurulu iptal edildi
12 Kasım 2016 tarihinde yapılan Türkiye Güreş Federasyonu Olağan Genel Kurulu, Danıştay'ın kararı uygulanmadığı gerekçesiyle iptal edildi
Haberin ayrıntıları birazdan geçilecek
05 Aralık 2017 14:30
Türkiye Güreş Federasyonu Olağan Genel Kurulu iptal edildi
12 Kasım 2016 tarihinde yapılan Türkiye Güreş Federasyonu Olağan Genel Kurulu, Danıştay\'ın kararı uygulanmadığı gerekçesiyle iptal edildi
Haberin ayrıntıları birazdan geçilecek
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