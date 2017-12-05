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Türkiye Güreş Federasyonu Olağan Genel Kurulu iptal edildi  12 Kasım 2016 tarihinde yapılan Türkiye Güreş Federasyonu Olağan Genel Kurulu, Danıştay'ın kararı uygulanmadığı gerekçesiyle iptal edildi  Haberin ayrıntıları birazdan geçilecek 

05 Aralık 2017 14:30

Türkiye Güreş Federasyonu Olağan Genel Kurulu iptal edildi 

12 Kasım 2016 tarihinde yapılan Türkiye Güreş Federasyonu Olağan Genel Kurulu, Danıştay\'ın kararı uygulanmadığı gerekçesiyle iptal edildi 

Haberin ayrıntıları birazdan geçilecek 

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