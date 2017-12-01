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DHA:  Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Kasım ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 artarak 13 milyar 629 milyon dolar oldu

01 Aralık 2017 15:26

DHA:  Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Kasım ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 artarak 13 milyar 629 milyon dolar oldu. Böylece 2017 Kasım ayı, ihracat tarihindeki en iyi üçüncü kasım ayı oldu. İlk 11 ayda ihracat yüzde 10,7 artışla 142 milyar 663 milyon dolar olurken, son 12 aylık ihracat da yüzde 10,5 artarak 155 milyar 443 milyon dolara ulaştı. Miktar bazında ihracat ise Kasım’da yüzde 6,5 artarak 9,7 milyon ton, ilk 11 ayda ise yüzde 11,3 artışla 105,4 milyon ton olarak gerçekleşti.
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi \"2016’nın tamamında ulaştığımız ihracata bu yıl sadece 11 ayda ulaştık. Aralık ayında da en az bu ayki seviyeye ulaşarak OVP hedefimizi aşacağız.\"

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