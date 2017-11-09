DHA:Diyarbakır ' daki nevruz kutlamalarında "dur "ihtarına uymadığı gerekçesiyle üniversite öğrencisi Kemal Korkut' un öldürülmesi olayında müeebet hapsi istenen polis memuru için yapılan tutuklanma talebi mahkeme tarafından reddedildi
09 Kasım 2017 17:49
DHA:Diyarbakır \' daki nevruz kutlamalarında \"dur \"ihtarına uymadığı gerekçesiyle üniversite öğrencisi Kemal Korkut\' un öldürülmesi olayında müeebet hapsi istenen polis memuru için yapılan tutuklanma talebi mahkeme tarafından reddedildi..
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