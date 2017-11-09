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DHA:Diyarbakır '  daki  nevruz  kutlamalarında  "dur "ihtarına uymadığı  gerekçesiyle  üniversite öğrencisi  Kemal Korkut' un öldürülmesi olayında  müeebet hapsi istenen polis memuru için  yapılan  tutuklanma  talebi   mahkeme tarafından reddedildi

09 Kasım 2017 17:49

DHA:Diyarbakır \'  daki  nevruz  kutlamalarında  \"dur \"ihtarına uymadığı  gerekçesiyle  üniversite öğrencisi  Kemal Korkut\' un öldürülmesi olayında  müeebet hapsi istenen polis memuru için  yapılan  tutuklanma  talebi   mahkeme tarafından reddedildi..

 

 

 

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