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Mersin' in Tarsus İlçesi'nde bulunan 82 Evler mahallesinde gecekondu tipi bir evde özel harekat polislerinin gözetiminde  1 yıldır süren esrarengiz kazının  sona erdiği bildirildi

03 Kasım 2017 20:55

Mersin\' in Tarsus İlçesi\'nde bulunan 82 Evler mahallesinde gecekondu tipi bir evde özel harekat polislerinin gözetiminde  1 yıldır süren esrarengiz kazının  sona erdiği bildirildi. Kazı alanı görevliler tarafıdan toprakla kapatılmaya başlandı..

 

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