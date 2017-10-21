DHA : ABD Ankara Büyükelçiliği\'nden \'Rakka\' açıklaması

\"Rakka\'nın özgürlüğüne kavuşturulmasını bütün Suriyeliler için bir kazanım olduğu yönündeki tavrımız açık olmuştur. Bu taraflardan beklentimiz, gerginliği arttıracak ya da saldırgan olarak görülebilecek eylemlerden kaçınılmasıdır. ABD hükümeti terörizme karşı savaşta ve bölgesel istikrarın arttırılmasında Türkiye ile yakın çalışmaktadır. PKK, Yabancı Terör Örgütleri listesinde yer alan bir örgüttür ve Öcalan, PKK ile bağlantılı terörizm faaliyetleri yüzünden Türkiye\'de hapiste bulunmaktadır. Saygı görmeye değer bir şaysiyet değildir