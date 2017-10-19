Bursa' nın merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş mevkii Barbaros mahallesi yakınlarındaki hızlı tren inşaatı çalışması sırasında göçük meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevkedildi
19 Ekim 2017 20:24
Bursa\' nın merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş mevkii Barbaros mahallesi yakınlarındaki hızlı tren inşaatı çalışması sırasında göçük meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevkedildi.
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