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Bursa' nın merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş mevkii Barbaros mahallesi yakınlarındaki hızlı tren inşaatı çalışması sırasında göçük meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevkedildi

19 Ekim 2017 20:24

Bursa\' nın merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş mevkii Barbaros mahallesi yakınlarındaki hızlı tren inşaatı çalışması sırasında göçük meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevkedildi.

 

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