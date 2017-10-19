HDP ve Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş' ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili "hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" iddiasıyla yaptıkları suç duyurusu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedildi
19 Ekim 2017 16:22
HDP ve Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\' ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili \"hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs\" iddiasıyla yaptıkları suç duyurusu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedildi..
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