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HDP ve Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş' ın  Cumhurbaşkanı  Recep  Tayyip Erdoğan ile ilgili   "hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" iddiasıyla  yaptıkları suç duyurusu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedildi

19 Ekim 2017 16:22

HDP ve Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\' ın  Cumhurbaşkanı  Recep  Tayyip Erdoğan ile ilgili   \"hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs\" iddiasıyla  yaptıkları suç duyurusu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedildi..

 

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HDPEş Genel Başkanı Selahattin DemirtaşCumhurbaşkanı  Recep  Tayyip ErdoğanAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı

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