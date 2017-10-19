HDP ve Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\' ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili \"hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs\" iddiasıyla yaptıkları suç duyurusu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedildi..